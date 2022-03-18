Европейский союз перечислил еще 300 млн евро финансовой помощи для Украины. На этом поддержка Брюсселя не остановится.

Об этом сообщает в Twitter вице-президента Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня Украина получила еще 300 млн евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - отметил он.

Он также добавил, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.