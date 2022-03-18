ЕС предоставил еще 300 млн евро финансовой помощи для Украины [ Редактировать ]
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Европейский союз перечислил еще 300 млн евро финансовой помощи для Украины. На этом поддержка Брюсселя не остановится.
Об этом сообщает в Twitter вице-президента Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Сегодня Украина получила еще 300 млн евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - отметил он.
Он также добавил, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.
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