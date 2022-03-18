Макрон призвал Путина снять осаду Мариуполя и обеспечить гуманитарный доступ [ Редактировать ]
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Макрон во время разговора выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в осаженном оккупантами Мариуполе.
Как сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон попросил Путина о конкретных и поддающихся проверке мерах по снятию осады Мариуполя, "включая гуманитарный доступ и немедленное прекращение огня".
Путин со своей стороны изложил "принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", сообщает Кремль.
Это был уже седьмой разговор Путина и Макрона с начала российского вторжения в Украину 24 февраля.
Напомним, что по мнению украинских властей, военного решения по Мариуполю на данный момент.
по теме
В результате российского удара по детской больнице в Мариуполе погибли три человека
Защитники Мариуполя продолжают держать оборону. Украинские морпехи 9 марта уничтожили 4 танка и 1 БМП
В четверг, 10 марта, украинские войска продолжают сдерживать наступление российской армии в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах
В среду, 9 марта, в сети показали кадры того, как выглядит Мариуполь сейчас
Во вторник, 8 марта, на город Мариуполь был совершен вражеский авианалет