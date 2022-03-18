Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Макрон во время разговора выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в осаженном оккупантами Мариуполе.

Как сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон попросил Путина о конкретных и поддающихся проверке мерах по снятию осады Мариуполя, "включая гуманитарный доступ и немедленное прекращение огня".

Путин со своей стороны изложил "принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", сообщает Кремль.

Это был уже седьмой разговор Путина и Макрона с начала российского вторжения в Украину 24 февраля.

Напомним, что по мнению украинских властей, военного решения по Мариуполю на данный момент.