Военного решения ситуации в Мариуполе на данный момент нет, но предпринимаются политико-дипломатические шаги по спасению города от гуманитарной катастрофы. Об этом в видеокомментарии заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Ближайшие подразделения ВСУ ведут тяжелые бои к северу от Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника - и ни о какой деблокаде Мариуполя не может идти, им бы самим там отбиться. Остальные части находятся в 100, 120, 150 километрах от Мариуполя. Им еще предстоит преодолеть оборону противника там, где они находятся. Допустим, они пробили, хотя откуда взять эти резервы, чтобы они пробили и перешли в наступление против превосходящих сил, и ушли в сторону Мариуполя, они не пройдут более 120 километров голой степью под ударами авиации из Крыма и Ростовской области.

На подступах к Мариуполю россияне построили мощную противовоздушную оборону. Были попытки оказать воздушную поддержку защитникам города, но они не имели успеха.

Поэтому военного решения сейчас в отношении Мариуполя нет... Сейчас есть путь политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Мариуполя, прежде всего, гуманитарной катастрофы.

По словам Арестовича, благодаря гуманитарным коридорам из осажденного Мариуполя удалось вывезти более 40 тысяч жителей.

Напомним, что заместитель мэра Мариуполя заявил ранее, что город разрушен на 80-90%.