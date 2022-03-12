У Макрона после разговора с путиным анонсировали новые санкции [ Редактировать ]
В субботу, 12 марта, в Елисейском дворце пообещали новые санкции против России уже в ближайшие часы. Об этом стало известно после разговора с путиным, сообщает BFM.
Так, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц говорили с владимиром путиным полтора часа. Как сообщается в Елисейском дворце, была "очень откровенная и трудная дискуссия".
Почти полтора часа президент Франции и канцлер Германии требовали у путина прекратить осаду Мариуполя, где "ситуация по-человечески неприемлема".
Однако путин в конце разговора так и не проявил воли к прекращению войны.
Поэтому в ближайшие часы мы примем новые санкционные меры.
Немного ранее в Елисейском дворце осудили ложь владимира путина. В разговоре с Макроном и Шольцом путин заявил им о "вопиющих нарушениях гуманитарного права украинскими войсками" и требовал от них оказать давление на Киев.
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