Компания LG представила два новых компьютерных монитора для профессионалов - UltraFine и Square Double. Об этом сообщает пресс-служба корейского производителя.

Оба монитора получили полный набор разъемов, включая несколько портов USB Type-C, USB, HDMI, а также встроенную акустику.

32-дюймовый монитор LG UltraFine (модель 32UQ85R) имеет экран Nano IPS Black с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) с контрастностью 2000:1 и 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3, которые обеспечивают глубокий черный цвет и яркие цвета. Датчик автокалибровки позволяет поддерживать высокий уровень точности цветопередачи в любых условиях. Новинка предназначена для дизайнеров и тех, кто работает с видео.

27,6-дюймовый монитор LG DualUp (модель 28MQ780) отличается практически квадратным форматом экрана. Инновационный монитор Square Double QHD (2560 x 2880) получил панель Nano IPS с уникальным соотношением сторон 16:18, что соответствует двум 21,5-дюймовым экранам.

Благодаря опции разделения экрана по вертикали на него можно выводить разное изображение, что позволит отказаться от двух отдельных мониторов и необходимости поворачивать голову для переключения между ними.

Официальная премьера новых мониторов LG состоится 4 января 2022 года на выставке CES в Лас-Вегасе. Цена пока не известна.

Ранее сообщалось что LG представила игровой ноутбук UltraGear 17G90Q.