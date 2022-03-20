В зоне отчуждения начались пожары: ее контролируют оккупанты [ Редактировать ]
В зоне отчуждения, которую контролируют российские оккупанты, начались пожары. Об этом сообщил глава ГО Европейский Институт Чернобыля, участник общественного совета ДАЗВ, глава Волонтерского Штаба при тушении пожаров в Чернобыле 2020 Валерий Коршунов
Несколько очагов возгорания появились сами по себе внутри безлюдной зоны отчуждения, в 20 км. от Чернобыльской АЭС.
По состоянию на 19 марта активно горит село Толстый Лес и лес вокруг, присутствует несколько очагов возгорания. При этом, 18-го марта очаг был только один, а 17-го его не было вовсе, что отчетливо видно на снимках со спутников NASA
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