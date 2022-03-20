По маршруту согласованного на воскресенье, 20 марта, гуманитарного коридора Харьков - Мала Рогань возможно заминирование пути.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути", - говорит министр.

Верещук просит принять меры безопасности, а также требует от российской стороны "прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права".