россияне готовятся захватить гуманитарную колонну, направляющуюся из Харькова - Верещук [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
По маршруту согласованного на воскресенье, 20 марта, гуманитарного коридора Харьков - Мала Рогань возможно заминирование пути.
Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути", - говорит министр.
Верещук просит принять меры безопасности, а также требует от российской стороны "прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права".
по теме
По состоянию на воскресенье, 20 марта, согласовано семь гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях
Від початку війни бельгійські та українські волонтери зібрали тільки в Брюсселі 35 вантажівок ліків та речей.
В суботу, 9 березня, віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів протягом доби
Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня
На 17 марта согласованы 9 гуманитарных коридоров, которыми будут эвакуировать людей из оккупированных россиянами населенных пунктов и районов, где идут бои. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук