Доктор Комаровский отреагировал на признание его врагом России [ Редактировать ]
Так называемый российский Комитет защиты национальных интересов снова расширил список неугодных российской власти деятелей культуры и искусства, назвав врагом россии и весьма популярного в соседней стране педиатра Евгения Комаровского.
Об этом он сам сообщил в Telegram, передав и неожиданную реакцию собственной внучки на российскую "награду".
"Сложность была одна - успокоить внучку, которая категорически не согласилась с тем фактом, что дедушка - враг. Сошлись на том, что быть врагом плохих недочеловеков - это правильно и совсем не обидно", - написал он, добавив, что свой новый статус воспринимает практически как государственную награду, тем более - в такой замечательной кампании.
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