Украина не может согласиться на потерю суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN, комментируя переговоры с россией.

На вопрос о требованиях россии, в частности признать российский суверенитет Крыма и "республики" на Донбассе Зеленский заявил, что есть компромиссы, к которым Украина не может быть готова как независимое государство.

Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали русских солдат с букетом цветов, они встречали их храбро, встречали их с оружием в руках.

Зеленский заявил, что россия не может требовать приверженности граждан другой страны силой, и что "нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо".

Глава государства также заявил, что готов вести переговоры с президентом россии владимиром путиным, но предупредил, что если переговоры потерпят неудачу, это может означать, что война между двумя странами приведет к "Третьей мировой войне".

Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не сможем завершить эту войну.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с россией продлятся "несколько недель или даже дольше".