"Несколько недель или даже дольше": у Зеленского сообщили, сколько продлятся переговоры с Россией [ Редактировать ]
Переговоры Украины и России по завершению войны могут продлиться несколько недель. Об этом в интервью Bloomberg заявил советник главы Офиса президента Украины и участник переговорной делегации Михаил Подоляк.
Переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов.
Основными требованиями Киева остаются немедленное прекращение огня, вывод российских войск и политическое урегулирование статуса Донбасса и Крыма.
Напомним, что первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Стороны также встречались 3 и 7 марта. 10 марта прошли консультации министров иностранных дел. После переговоры продолжились по видеосвязи.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что некое соглашение может быть достигнуто не позднее мая.
Президент Украины Владимир Зеленский в последнем видеообращении призвал Москву в прямым переговорам. В противному случае Россия столкнется с огромными потерями, после которых "будет приходить себя несколько поколений".
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