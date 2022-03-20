"Приват24" не работает: что происходит [ Редактировать ]
В ПриватБанке сообщают, что регламентные работы все еще продолжаются, поэтому приложение "Приват24" все еще не работает.
Продолжаем регламентные работы по Приват24. К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ. IТ-команда ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.
Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может привести к временным паузам в работе Приват24. Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием.
Дата окончания технических работ не указывается.
Напомним, что Приватбанк продлил действие всех карт на полгода.
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