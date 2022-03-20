В ПриватБанке сообщают, что регламентные работы все еще продолжаются, поэтому приложение "Приват24" все еще не работает.

Продолжаем регламентные работы по Приват24. К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ. IТ-команда ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.

Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может привести к временным паузам в работе Приват24. Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием.