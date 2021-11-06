"ПриватБанк" готовится обновить программное обеспечение процессиногвого центра. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Такое решение руководства "Привата" будет действовать в ночь на воскресенье, 7 ноября 01-00 до 04-30 часов. Тогда будут приостановлены все денежные переводы, а также работа банкоматов и терминалов. "ПриватБанк" осознанно принял решение об обновлении системы.

Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным.

Отмечается, что в ходе технологической паузы пройдут также регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной, принадлежащих к сети банка.

Читайте также, "ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту: в течение месяца один клиент может сделать не более 100 переводов. Лимиты на переводы денег не действуют для с тех случаях, если на карту поступают благотворительные деньги, средства на лечение ребенка, деньги волонтеров и т.д.

Кроме того, клиенты ПриватБанка не могли снять наличные. Во время технологической паузы временно не работали LiqPay, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальная сеть банка, клиентам банка рекомендовали заранее запастись наличными.

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