"НАТО на это не пойдет": Арестович о вступлении Украины в Альянс [ Редактировать ]
Украина платит свою цену за вступление в НАТО - в государстве идет война с россией, но Североатлантический союз никогда на это не пойдет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Там понимают, что Украина в НАТО - это война россии с Альянсом при любом варианте, а они этого не хотят", - заявил советник.
Он добавил: "Мы свою цену заплатили сейчас у нас война с россией. А НАТО заплатило свою цену за принятие нас таких красивых, таких хороших? Они никогда на это не пойдут".
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