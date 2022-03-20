Украина платит свою цену за вступление в НАТО - в государстве идет война с россией, но Североатлантический союз никогда на это не пойдет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Там понимают, что Украина в НАТО - это война россии с Альянсом при любом варианте, а они этого не хотят", - заявил советник.

Он добавил: "Мы свою цену заплатили сейчас у нас война с россией. А НАТО заплатило свою цену за принятие нас таких красивых, таких хороших? Они никогда на это не пойдут".