Авария на "Сумыхимпроме" ликвидирована, угрозы для населения нет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

21 марта 2022 года в 02:58 на государственном предприятии "Сумыхимпром" произошла чрезвычайная ситуация. В результате обстрела завода был поврежден трубопровод аммиака в цехе сложных минеральных удобрений.

В результате разгерметизации трубопровода сработали аварийные системы защиты, при этом произошла незначительная утечка аммиака.

Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами и силами ГСЧС - трубопровод загерметизирован, наложен специальный бандаж. Спасатели завершили работы по осаждению аммиачного облака. Никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

Персонал предприятия и сотрудник ГСЧС проявили мужество и слаженность при ликвидации последствий аварии - все действия происходили четко согласно Плану ликвидации аварийных ситуаций. К сожалению, один из сотрудников предприятия получил травму, ему уже оказана оперативная медицинская помощь.

Работниками ПАО "Сумыхимпром" начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Предприятие было экстренно остановлено в первый день войны - 24 февраля 2022 года.