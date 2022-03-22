Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда Украина может отпраздновать победу над российскими оккупантами.

"Конец апреля - начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем, и они ломаются", - сказал он.

По словам Арестовича, возможно, это не будет означать прекращения боевых действий, но всем будет понятно, что это конец их военным потугам.

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