Появились фото нового обстрела Киева оккупантами [ Редактировать ]
Появились фото последствий нового обстрела Киева оккупантами. Их опубликовал зампредседателя КГГА Николай Поворозник.
Друзья! Ночь на 23 марта в Киеве прошла неспокойно. Ночью подвергся обстрелу торговый центр и частный сектор в Святошинском районе. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.
Утром обстрел подвергся Шевченковскому району. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и многоэтажки. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений - уточняется.
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