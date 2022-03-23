Появились фото последствий нового обстрела Киева оккупантами. Их опубликовал зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

Друзья! Ночь на 23 марта в Киеве прошла неспокойно. Ночью подвергся обстрелу торговый центр и частный сектор в Святошинском районе. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.

Утром обстрел подвергся Шевченковскому району. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и многоэтажки. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений - уточняется.