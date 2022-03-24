Возле ЧАЭС горит лес: что известно [ Редактировать ]
В Зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС горит лес. Ситуация с воздухом ухудшается.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства", - сказано на сайте ВРУ.
"МАГАТЭ продолжает сотрудничать с органом ядерного регулирования Украины для получения дополнительной информации о пожарной ситуации возле Чернобыльской атомной электростанции", - отметило МАГАТЭ в Twitter.
Предполагается, чт возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога. По тем же причинам и учитывая работу в условиях военного положения, пункты АСКРС не могут выполнять свои функции в полном объеме, как и персонал ДСП "Экоцентр".
Согласно Классификационным признакам чрезвычайных ситуаций, критерии пожара в Зоне отчуждения не должны превышать объемы 0,05-0,2 кв.км, но состояние площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз.
"С точки зрения радиационных рисков, зафиксированных автоматизированной системой контроля радиационного состояния (АСКРС) в 39 пунктах, особую опасность представляют существующие пожары на территориях со значительными уровнями загрязнения радионуклидов и в местах расположения инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами в пределах 10-километрового радиуса вокруг ЧАЭС", - добавили в МАГАТЭ.
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