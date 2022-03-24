Месяц войны: в Генштабе рассказали о потерях россии [ Редактировать ]
По состоянию на 24 марта, спустя месяц полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составили около 15 800 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
При этом оккупанты лишились 108 самолетов.
Ориентировочные боевые потери противника на 24 марта:
- личный состав - около 15 800 человек;
- танки - 530;
- боевые бронированные машины - 1 597;
- артиллерийские системы - 280;
- РСЗО - 82;
- средства ПВО - 47;
- самолеты - 108;
- вертолеты - 124;
- автомобильная техника - 1 033;
- корабли/катера - 4;
- цистерны с ГСМ - 72;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50;
- специальная техника - 16.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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