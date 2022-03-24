24 марта по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Об этом сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих. Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.

20 марта власти сообщали, что в Украине официально насчитывалось 562 российских военнопленных.