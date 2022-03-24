Байден не считает, что Украине придется отдавать территории путину [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден не считает, что Украине, возможно, придется уступить россии часть своей территории для того, чтобы остановить войну. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Брюсселе после саммита НАТО.
Ничего об Украине без Украины. Я не считаю, что им придется это делать, но это мое суждение. Идут переговоры, дискуссии, в которые я не вовлечен... Такие оценки должны давать они (Украина - ред).
Американский лидер подчеркнул, что решение о территориальных уступках россии должна принимать сама Украина. При этом Байден заявил, что Соединенные Штаты "ответят", если россия применит химическое оружие в Украине. По его словам, ответ будет зависеть от масштабов российского применения этого вида оружия.
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