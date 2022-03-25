В Днепре оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту [ Редактировать ]
В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
Последствия удара уточняются. Сообщалось, что в Днепре раздалось два сильных взрыва. После этого в городе зазвучала воздушная тревога.
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