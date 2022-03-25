Вечером 24 марта оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Калиновка Фастовского района под Киевом, что вызвало мощный взрыв и огромный пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как заявляют спасатели, утром продолжают гореть остатки нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет. Информации о пострадавших также нет.