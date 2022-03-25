Це дозволить нашим людям проживати в будинках місцевих жителів.

Тисячі біженців з України чекають на відкриття так званих "спонсорських" віз до Великої Британії.

Це дозволить нашим людям проживати в будинках місцевих жителів, які зголосилися їх прийняти.

Але поки до кінця не зрозуміло, як влада перевірятиме британських спонсорів і як захищатиме молодих дівчат і одиноких мам з дітьми в новій країні.

Продовжить Світлана Чернецька із Лондона.