Біженці з України чекають на відкриття "спонсорських" віз до Великої Британії [ Редактировать ]
Тисячі біженців з України чекають на відкриття так званих "спонсорських" віз до Великої Британії.
Це дозволить нашим людям проживати в будинках місцевих жителів, які зголосилися їх прийняти.
Але поки до кінця не зрозуміло, як влада перевірятиме британських спонсорів і як захищатиме молодих дівчат і одиноких мам з дітьми в новій країні.
Продовжить Світлана Чернецька із Лондона.
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