Spotify уходит из России [ Редактировать ]
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России из-за новых законов, накладывающих ограничения на распространение информации внутри страны. Об этом сообщили министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и шведское издание Expressen.
К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей.
"После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России", - заявили в Spotify.
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