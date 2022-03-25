Музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил об уходе из России из-за новых законов, накладывающих ограничения на распространение информации внутри страны. Об этом сообщили министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и шведское издание Expressen.

К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей.

"После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России", - заявили в Spotify.