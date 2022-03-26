Потери врага за сутки: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации [ Редактировать ]
Украинские бойцы вчера ликвидировали около 170 оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информация по состоянию на 06:00 26 марта.
Отмечается, что за прошедшие сутки украинскими воинами уничтожено 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.
Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 3 самолета и 3 БПЛА врага.
Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.
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