Война в Украине: что происходит на фронтах 26 марта [ Редактировать ]
Основные усилия российские оккупанты продолжает сосредоточивать на захвате населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также подготовке к наступлению на Северодонецк. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00.
- На Авдеевском направлении проводил штурмовые действия и пытался развить наступление в направлении населенного пункта Новобахмутовка, однако успеха не имел.
- ВСУ отразили попытки штурма населенного пункта Новомайорское и наступления в направлении населенного пункта Красногоровка. Противник успеха не имел, понес значительные потери и отступил.
- На Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению, при попытках продвинуться вперед успеха не имел, понес потери. Продолжал попытки штурма города Мариуполь, наносил авиационные удары и артиллерийские обстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Пытался совершить продвижение с целью занятия центральной части города.
- На Волынском направлении противник наступательных действий не производит. Отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил республики Беларусь на полигоны.
- На Полесском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает.
- На Северском направлении противник наступательных действий не производил. Враг сосредоточивал основные усилия на содержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.
- На Слобожанском направлении враг удерживает ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку и наращивание группировки войск с целью осуществления наступления на отдельных направлениях. Продолжает ведение обстрелов города Харькова.
- На Таврическом направлении противник продолжает принимать меры по усилению контроля над оккупированными территориями. Проводит фильтрационные мероприятия, предпринимает попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.
- На Южнобужском направлении противник осуществлял инженерное оборудование позиций и проводил артиллерийские обстрелы отдельных подразделений ВСУ. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.
- Продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа на территорию Украины.
- Основные усилия Сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева, содержании определенных участков морского побережья.
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