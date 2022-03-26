"Кризис в Украине - это не то, что мы хотим видеть": Китай сделал заявление после переговоров с США

Байден провел беседу с Си Цзиньпином из-за российского вторжения в Украину. США обеспокоены тем, что Китай может оказать военную помощь России. Любая помощь китайских властей в этой ситуации будет иметь последствия, заявила официальный представитель Белого дома США Джен Псаки