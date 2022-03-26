Байден в Варшаве проводит переговоры с Резниковым и Кулебой [ Редактировать ]
Президент США Джозеф Байден в Варшаве проводит встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым.
На переговорах присутствует глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. Утром министра провели отдельную встречу в формате 2+2. После начала встречи Кулеба заявил:
Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии.
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