Байден предостерег Россию от атаки на НАТО [ Редактировать ]
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Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Альянс отреагирует на это, как одно целое.
Об этом сказал Байден в Варшаве.
"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.
Отметим, что устав НАТО предусматривает, что нападение на одну страну альянса - это нападение на все НАТО. Статья 5 этого устава предусматривает, что в войну должны вступать все страны НАТО.
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