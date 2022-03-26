США выделят Украине 100 млн долларов на усиление гражданской безопасности [ Редактировать ]
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен анонсировал новый пакет финансовой помощи Украине для противостояния агрессивной войне рф.
Об этом сообщается на Twitter дипломата.
Соединенные Штаты выделят дополнительные 100 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности. Предоставление средств подтвердил американский госсекретарь.
"Помощь будет включать бронетехнику и оборудование для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции, которые находятся на передовой, спасая жертв и оказывая защиту мирным жителям от жестокого нападения Путина", - заявил Блинкен.
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