Впервые применили "Земледелие": оккупанты разбрасываются мины (видео) [ Редактировать ]
Оккупанты начали минировать Харьковскую область. Об этом сообщил Антон Геращенко.
Работа российской инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие".
"Земледелие" предназначена оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км — она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе.
Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.
В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы.
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