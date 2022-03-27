Оккупанты начали минировать Харьковскую область. Об этом сообщил Антон Геращенко.

Работа российской инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие".

"Земледелие" предназначена оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км — она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе.

Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.

В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы.