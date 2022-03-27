Бойцы теробороны смогут выходить на пенсию в 55 лет как военные [ Редактировать ]
Украинцы, вступившие в территориальную оборону, получат такие же права, как и военнослужащие. Они смогут выходить на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины). Об этом сообщает Минсоцполитики.
Обязательное условие: к этому возрасту у женщин должно быть не меньше 20 стажа, а мужчин - 25. Также они будут получать повышенные пенсии, как и военнослужащие.
В случае гибели добровольцев ТрО во время выполнения боевых задач членам их семей также предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих..
Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий" от 15 марта 2022 г. № 2121-IX.
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