Джерела, наближені до російського мільярдера і колишнього власника лондонського футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича підтвердили BBC чутки про його ймовірне отруєння.

За словами джерела, отруєння сталося кілька тижнів тому після першої поїздки Абрамовича до Києва 3 березня. Після неї він і народний депутат від "Голосу" Рустем Умеров вирушили до Стамбула.

Вечором того ж дня у них виникли проблеми зі здоров'ям - сильно боліла голова, були проблеми з зором і лущення шкіри.



В Умерова були такі ж симптоми. Їм надали допомогу у місцевій клініці. За даними Bellingcat, ніхто з них не вживав нічого, окрім шоколаду та води.

За кілька днів стан Абрамовича прийшов до норми. Вже після цього він ще раз приїздив до Києва.

За даними розслідувачів Bellingcat, російський олігарх страждав від отруєння нервово-паралітичним газом. Фахівці з хімічної зброї вивчили цей випадок і дійшли висновку, що, на їхню думку, це було навмисно. Хто може бути причетний до цього - наразі невідомо.