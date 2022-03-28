Google припинила ліцензування російських Android-смартфонів [ Редактировать ]
Американська компанія Google припинила ліцензування російських смартфонів на операційній системі Android.
Це означає, що російські компанії не зможуть виробляти Android-смартфони з Android на GMS (сервіси від Google) для російського ринку.
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