У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю [ Редактировать ]
Росія не має планів застосовувати ядерну зброю в Україні, у Росії ніхто навіть не розглядає таку ідею. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю американській телекомпанії PBS.
Таким чином Пєсков відповів на твердження журналіста про те, що Володимир Путін в оголошенні про початок вторгнення до України заявив про плани застосувати ядерну зброю, якщо у конфлікт втрутиться третя сторона.
Ні, я так не думаю. Але він рішуче заявив, що не треба втручатися. Якщо ви це зробите, у нас є всі можливості запобігти цьому і покарати всіх, хто збирається втрутитися... За будь-якого розвитку подій (в Україні - ред.) причин застосовувати там ядерну зброю немає.
Пєсков, нагадав, що за ядерною доктриною Росія "може і застосовуватиме ядерну зброю лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії".
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни Заходу вживуть "драматичних заходів" у разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні. Він також заперечував, що в Україні працюють біологічні лабораторії.
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