"У війні немає переможців": Ердоган відкрив черговий раунд переговорів України та Росії (фото) [ Редактировать ]
У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів України та Росії про припинення вогню. Перемовини розпочалися з виступу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який звернувся до делегацій обох країн.
Ласкаво просимо до Туреччини та наш Стамбул. Ми раді прийняти вас у такий критичний час, ви доклали великих зусиль від імені своїх країн.
Конфлікт дуже засмучує нас як вашого друга та сусіда. З початку кризи ми доклали щирі зусилля на всіх рівнях і намагалися виконувати вимоги дружби, добросусідства та законів.
Ми продемонстрували справедливий підхід, який захищає та дотримується прав обох сторін на всіх платформах, де ми маємо право голосу.
Переговори дали надію усьому світу. Продовження конфлікту нікому не вигідне. У війні немає переможців. Настав час, щоб переговори принесли результат. У Туреччині ми щиро цього бажаємо та готові сприяти.
Нагадаємо, що Росія більше не вимагає "денацифікації" та "демілітаризації" України.
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