Росія більше не вимагає "денацифікації" та "демілітаризації" України - FT [ Редактировать ]
Росія під час переговорів про припинення вогню готова відмовитися від низки початкових вимог, зокрема "денацифікації" України. Про це повідомляє впливова газета Financial Times з посиланням на чотири джерела, знайомі з перебігом переговорів.
Москва та Київ обговорюють можливі домовленості, в рамках яких Україна має відмовитись від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки та перспективу вступу до ЄС.
Проект мирної угоди більше не містить початкових вимог Росії:
- "денацифікації" України;
- "демілітаризації;
- захисту російської мови в Україні.
Як припускає Financial Times, поступки Москви пов'язані з тим, що наступ російських військ уповільнився через опір українців, який виявився більш жорстоким, ніж очікувалося.
У свою чергу Україна та її західні партнери скептично ставляться до намірів президента Росії Володимира Путіна, зазначає газета. Вони побоюються, що Москва може використати переговори як прикриття для поповнення військ та створення плану нового наступу.
Нова зустріч делегацій України та Росії відбудеться у Туреччині 29-30 березня. Цей раунд стане першою особистою зустріччю делегацій із середини березня. Переговори у Стамбулі стартують о 10:30 за київським часом.
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