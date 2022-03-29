Російські окупаційні війська у вівторок, 29 березня, завдали удару по Хмельницькій області. Під обстріл потрапив аеродром в місті Старокостянтинів.

Про це повідомляє мер Старокостянтинова Микола Мельничук.

За попередніми даними, під час ворожої атаки ніхто не постраждав. Проте були знищені запаси паливно-мастильних матеріалів.

"Російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно - Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу", - йдеться у повідомленні.

Міський голова закликав місцевих жителів допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів.