Генштаб ЗСУ назвав загальні втрати ворога за час війни [ Редагувати ]
У середу, 30 березня, Генеральний штаб ЗСУ публікує загальні бойові втрати противника з 24.02 по сьогоднішній день. Втрати ворога:
- особового складу - близько 17300 осіб,
- танків ‒ 605 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
- артилерійських систем – 305 од,
- РСЗВ - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 131 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки - 1184 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 75,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
- Спеціальна техніка - 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
по темі
По состоянию на 24 марта, спустя месяц полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составили около 15 800 человек
В Миколаєві кількість загиблих в результаті попадання ракети у будівлю облдержадміністрації зросла
Справжній лікар, Анатолій Борисович Казанцев, у Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням
В Луганской области в результате обстрелов российских захватчиков одного ребенка нашли мертвым
Бойцы оперативного командования "Север" уничтожили колонну оккупантов и захватили два вражеских грузовика "Урал" модели "Торнадо-У"