Великобританія анонсувала введення санкцій проти так званих "ЛНР" та "ДНР [ Редагувати ]
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У Великобританії планують запровадити санкції проти так званих "ДНР" та "ЛНР". У парламенті країни сьогодні представлять відповідний проект.
Про це повідомляє МЗС Британії.
"Санкції щодо Криму будуть поширені на непідконтрольні уряду України райони Донецької та Луганської областей у рамках нового законодавства, внесеного на розгляд до парламенту", - йдеться в заяві.
Крім того, як зазначають у відомстві, санкції також торкнуться техогляду приватних літаків і яхт олігархів з Росії.
"Нормативно-правовий акт, який сприятиме обмеженню технічного обслуговування або надання технічної допомоги літакам або судам певних осіб або організацій, буде внесено сьогодні до парламенту", - зазначають в МЗС.
Там уточнили, що нові обмеження спрямовані на російських олігархів, що підпали під санкції, і їх бізнес.
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