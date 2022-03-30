Американський актор Брюс Вілліс завершує кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Зірка Голівуду страждає на афазію - захворювання головного мозку, наслідком якого є розлад мови. Про йдеться у заяві його родини.

"Ми всією сім'єю хотіли повідомити чудовим шанувальникам Брюса, що наш улюблений Брюс має деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз афазія, який впливає на його когнітивні здібності. Внаслідок цього Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього означала", - йдеться у заяві, яку опублікували члени його сім'ї, зокрема колишня дружина Демі Мур.

19 березня Брюсу Віллісу виповнилося 67 років. В останні тижні ширилися чутки про те, що він має проблеми зі здоров'ям.