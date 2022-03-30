Частина з підрозділів, які росія відводить з Київщини та Чернігівщини, передислоковані на харківський і донецький напрямок. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Про те, що деякі підрозділи російської армії частково виводяться з території Київської та Чернігівської областей, повідомляє і Генштаб ЗСУ в оперативній інформації на 18:00.

На Київському та Чернігівському напрямах відбувається "планове перегрупування російських військ", заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Усі основні завдання російських сил на київському та чернігівському напрямках виконані, мета перегрупування - активізація дій на пріоритетних напрямках та, насамперед, завершення операції з повного звільнення Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві великі колони окупантів уходять з-під Броварів.