Дві великі колони окупантів уходять з-під Броварів [ Редагувати ]
Дві колони російських окупантів, які раніше нависали над Броварами Київської області та базувалися в районі Нової та Старої Басані, почали рухатися в бік російського кордону. Про це повідомив речник глави МВС України Антон Геращенко.
Раніше це угруповання було багато разів пошарпано ударами нашої авіації та артилерії. Одна колона йде через Ічню, інша через Лосинівку. В одній 300 одиниць техніки, в іншій - 150.
"Ймовірно, виводять техніку для того, щоб посилити своє угруповання на Донбасі!", - написав Геращенко. Офіційного підтвердження цієї інформацїі поки не було.
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