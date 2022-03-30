Російськиї окупантів з радіаційним опроміненням звозять до білоруського Гомеля з Чорнобильської зони. Про це повідомляє член громадської ради у Держагентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко з посиланням на білоруські ЗМІ.

12:20 Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини. За фотографією видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що до цього центру на регулярній основі привозять російських солдатів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти риють окопи у "Рудому лісі" в зоні відчуження.