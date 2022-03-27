Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций для восстановления ядерной безопасности в регионе.

"Мы обращаемся к Совбезу ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введению туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск", - заявила Верещук.

Параллельно Украина пытается выгнать Россию из МАГАТЭ. Задача-минимум украинских властей - убрать россиян с ключевых позиций в организации.

Российские войска после вторжения в Украину захватили две атомные электростанции - Запорожскую и Чернобыльскую. Оккупанты привлекли к работе там работников "Росатома".