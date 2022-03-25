Под Чернобылем оккупанты окопались в "Рыжем лесу" [ Редактировать ]
Оккупанты контролируют ЧАЭС
Оккупанты роют окопы в легендарном "Рыжем лесу" возле ЧАЭС. И получают огромные дозы облучения. Об этом сообщил глава общественного совета в Госагентстве по управлению зоной отчуждения Александр Старух.
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