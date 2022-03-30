Зеленський обговорив зі спадковим принцом ОАЕ питання продовольчої безпеки [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський обговорив із спадковим принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом питання продовольчої безпеки. Про це Зеленський повідомив в Twitter.
"Продовжив діалог із Наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Подякував за гуманітарну допомогу народу України. Відзначив підтримку з боку ОАЕ у рамках ООН", – повідомив Зеленський.
Продовжив діалог зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі @MohamedBinZayed. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Подякував за гуманітарну допомогу народу 🇺🇦. Відзначив підтримку з боку 🇦🇪 в межах ООН.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022
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