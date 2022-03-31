Зеленський розповів про переговори з Байденом [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонні переговори з американським колегою Джо Байденом, під час якого обговорювалася, зокрема, необхідна допомога з озброєнням.
"Відбулася розмова з президентом США Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом 1 мільярд доларів і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз - переломний момент", - сказав Зеленський.
Президент перерахував американському колезі, що зараз необхідно Україні.
"І був максимально щирим з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу. І якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо в наших партнерів... А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи... Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія", - наголошує Зеленський.
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