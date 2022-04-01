Дружина Усіка показал дім після звільнення від російських окупантів [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина опублікувала фото їхнього будинку у Ворзелі.
Його звільнили від російських окупантів.
На подвір'ї видно сліди від гусениць та наслідки застілля.
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