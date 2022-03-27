Дом Александра Усика под Киевом захватили оккупанты [ Редактировать ]
Дом чемпиона мира по боксу украинского боксера Александра Усика в Ворзеле под Киевом захватили российские оккупанты. Об этом в Instagram сообщила жена спортсмена Катерина Усик.
С первых дней войны Усик вступил в тероборону. Недавно он объявил, что покинул Украину, чтобы начать подготовку к защите звания чемпиона против Энтони Джошуа.
35-летний Александр Усик - олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категории. В сентябре 2021 года Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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