Дом чемпиона мира по боксу украинского боксера Александра Усика в Ворзеле под Киевом захватили российские оккупанты. Об этом в Instagram сообщила жена спортсмена Катерина Усик.

С первых дней войны Усик вступил в тероборону. Недавно он объявил, что покинул Украину, чтобы начать подготовку к защите звания чемпиона против Энтони Джошуа.

35-летний Александр Усик - олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категории. В сентябре 2021 года Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).