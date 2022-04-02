росія завдала ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку [ Редагувати ]
По Полтаві та Кременчуку війська рф завдали ракетних ударів. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.
Про це 2 квітня повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна.
"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - пише чиновник в Telegram вранці.
На місці події працюють всі відповідні служби. Дані про можливих постраждалих в цей час уточнюється.
"Інформацію про постраждалих уточнюємо. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу" - зазначив глава ОВА.
по темі
При огляді БПЛА було виявлено, що деякі його деталі кріпилися скотчем
Депутати закликають росіян до миру, і сподіваються якомога скоріше, після завершення війни, почати будувати знову взаємовигідні культурні, економічні та соціальні зв'язки
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли у зведенні на початок 38-х діб війни, що російські війська зазнають суттєвих втрат
Українські захисники здійснили ще два удари по російських військах
Президент Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів не може приєднатися до санкцій, які ввели деякі інші країни проти росії, оскільки в такому випадку Молдова може залишитися без газу та електроенергії